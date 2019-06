Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Arheilgen: Schwarzer BMW im Visier von Dieben // Berichtigung: BMW nicht gestohlen

Darmstadt (ots)

Wie fälschlicher Weise berichtet, ist der schwarzer BMW in der Nacht zum Mittwoch (04.-05.06.) nicht entwendet worden. Die Täter öffneten das in der Straße "Auf der Hardt" geparkte Auto auf bislang unbekannte Weise und bauten aus diesem die Scheinwerfer, das eingebaute Navigationssystem sowie die Airbags aus. In der Zeit zwischen 23 Uhr und 1.30 Uhr schlugen die Diebe zu. Im Anschluss flüchteten die Ganoven mit ihrer Beute im Wert von mehreren Hundert Euro unerkannt. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise zum Verbleib des schwarzen Autos geben kann, wird gebeten sich bei den Beamten des 3. Polizeireviers in Arheilgen zu melden (06151/969-3810).

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Tobias Laubach

Telefon: 06151/969-2401

Mobil: 0173-6596648

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell