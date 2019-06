Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Drogenfahrt auf der Autobahn

Rüsselsheim (ots)

Rüsselsheim: Ein 29-Jähriger aus Frankfurt muss sich nach seiner vorläufigen Festnahme auf der A 67 wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und des Fahrens unter Drogeneinfluss verantworten. Gegen seinen 33-jährigen Beifahrer, der ebenfalls in Frankfurt wohnt, wurde ein weiteres Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Eine Zivilstreife der Polizeiautobahnstation stoppte am Dienstag (04.06) gegen 15.30 Uhr einen BMW auf der Autobahn A 67, Höhe Anschlussstelle Rüsselsheim. Als die Beamten an das Auto herantraten, stellten sie Marihuanageruch im Inneren des Fahrzeugs fest. Bei der anschließenden Durchsuchung des Fahrzeugs fanden die Polizisten im Seitenfach der Beifahrertür und in der Jacke des Beifahrers kleine Päckchen mit Marihuana. Ein Drogenvortest bei dem 29-jährigen Fahrer reagierte positiv auf THC, er musste sich einer Blutentnahme unterziehen.

