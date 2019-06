Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Erzhausen: Gestohlenes Motorrad "DA-T 227" gesucht

Erzhausen (ots)

Die Beamten der Ermittlungsgruppe des 3. Polizeireviers in Arheilgen ermitteln nach einem Diebstahl eines dunkelgrünen Motorrads der Marke Yamaha. Das etwa 800 Euro teure Zweirad parkte in der Zeit zwischen Montagmittag (03.06.) und Dienstagabend (04.06.) in der Bahnhofstraße. Wie die Diebe letztendlich das Motorrad entwenden konnten, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen. Zeugen, welche die Täter bei der Tatausführung beobachtet haben oder Hinweise auf das dunkelgrüne Zweirad geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-3810 zu melden.

