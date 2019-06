Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Weiterstadt: Gestohlenes Smartphone bei Kontrolle sichergestellt

Weiterstadt (ots)

Bei einer Kontrolle auf der Autobahn 5 bei Weiterstadt konnten Zivilfahnder am Dienstag (04.06.) ein gestohlenes Smartphone sicherstellen. Gegen 13.50 Uhr hatten die Beamten einen 20-Jährigen auf einem dortigen Parkplatz gestoppt. Die anschließende Überprüfung des mitgeführten iPhones ergab, dass es nach einem Diebstahl in Leipzig zur Sicherstellung ausgeschrieben war. Der 20 Jahre alte Tatverdächtige, der in Bensheim wohnt, wurde vorläufig festgenommen und das Smartphone sichergestellt. Wie er an das Handy gekommen ist, müssen jetzt die weiteren Ermittlungen zeigen.

