Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Mehrere Beanstandungen bei Verkehrskontrolle

Polizei nimmt 37-Jährigen fest

Mörfelden-Walldorf (ots)

Ein 37 Jahre alter Mann muss sich nach seiner Festnahme am Dienstagabend (04.06.) gleich in mehreren Verfahren verantworten. Zivilfahnder hatten den Bensheimer gegen 17.20 auf der Autobahn 5 bei Mörfelden-Walldorf gestoppt. Bei der Kontrolle fiel den Polizisten auf, dass der Führerschein Fälschungsmerkmale aufwies. Eine genauere Inaugenscheinnahme bestätigte diesen Verdacht, dass es sich um eine Fälschung handelt. Im Fahrzeug konnten die Beamten anschließend eine Geldbörse mit Personalausweis sowie diversen Karten auffinden, die auf eine andere Person ausgestellt waren. Ermittlungen ergaben, dass das Portemonnaie bei einem Taschendiebstahl am Mannheimer Bahnhof entwendet wurde. Das Diebesgut wurde sichergestellt und der 37-Jährige vorläufig festgenommen.

