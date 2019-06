Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Zeuge nach Einbruch in Bäckerei gesucht

Darmstadt (ots)

Darmstadt: In der Nacht zum Mittwoch (05.06.) brachen bislang unbekannte Täter in der Heidelberger Landstraße in eine Bäckerei ein. Ein Zeuge stellte am Mittwochmorgen gegen 05.30 Uhr fest, dass bislang unbekannte Täter durch die Eingangsschiebetür in den Verkaufsraum eingedrungen waren. Von dort gelangten sie auch in den Mitarbeiterbereich und öffneten dort die unverschlossenen Spinde der Mitarbeiter und die Kasse. Danach flüchteten sie mit ihrer Beute in Höhe von etwa 600 Euro vermutlich durch den Hinterausgang. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 1000 Euro.

Das Kommissariat 21/22 der Polizeidirektion Darmstadt-Dieburg ermittelt in diesem Fall und nimmt sachdienliche Hinweise von Zeugen unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

