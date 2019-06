Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Babenhausen: Nicht angeschnallt und mit über 2 Promille unterwegs

Babenhausen (ots)

Am Dienstagabend (04.06.) fiel einer Streife der Polizeistation Dieburg in der Straße "Im Fronhof" ein entgegenkommender Autofahrer auf, der augenscheinlich nicht angegurtet war. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Fahrer erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht mit einem Wert von rund 2,2 Promille. Dem 50-jährigen Mann aus Groß-Gerau wurde die Weiterfahrt untersagt und er begleitete die Ordnungshüter mit zur Dienststelle, wo er sich einer Blutentnahme unterziehen musste. Der Führerschein sowie der Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Zudem wird sich der 50-Jährige zukünftig wegen der Trunkenheitsfahrt in einem Strafverfahren verantworten müssen.

Berichterstatter: Rapp, Polizeikommissar; Polizeistation Dieburg

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Tobias Laubach

Telefon: 06151/969-2401

Mobil: 0173-6596648

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell