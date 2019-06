Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim: Gestohlener Roller in der Nacht sichergestellt

Bensheim (ots)

Ein Roller der Marke Peugeot, der im Laufe des Dienstagabends (04.06.) in der Heidelberger Straße entwendet wurde, konnte kurz vor Mitternacht wieder aufgefunden werden. Unbekannte hatten das rote Kleinkraftrad mit dem Versicherungskennzeichen 449-LCI zwischen 17 Uhr und 21.30 Uhr von einem Parkplatz entwendet. Gegen 23.50 Uhr konnte er von Zeugen in der Heidelberger Straße auf Höhe einer dortigen Bushaltestelle wieder aufgefunden werden. Die Polizei in Bensheim hat die Ermittlungen in der Sache aufgenommen und sucht Zeugen, denen der Roller in der Zwischenzeit aufgefallen ist. Hinweise nehmen die Polizisten unter Rufnummer 06251/8468-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Sebastian Trapmann

Telefon: 06151/969 2411

Mobil: 0173/659 6516

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell