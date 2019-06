Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Raunheim: Zeugen nach Einbruch in Wohnung gesucht

Kriminelle erbeuten Schmuck und Bargeld

Raunheim (ots)

Nach einem Einbruch in eine Wohnung in der Weserstraße im Laufe des Dienstags (04.06.) hat die Rüsselsheimer Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen und hofft auf Zeugenhinweise. Zwischen 14.50 Uhr und circa 18.15 Uhr waren bislang noch unbekannte Täter durch ein aufgehebeltes Schlafzimmerfenster in das Anwesen im Erdgeschoss eingedrungen. Bei ihrer Suche nach Wertgegenständen erbeuteten sie anschließend Geld, Schmuck und eine hochwertige Armbanduhr im Gesamtwert von mehreren tausend Euro. Das Kommissariat 21/22 bittet Zeugen, die im Tatzeitraum Verdächtiges bemerkt haben, sich unter der Rufnummer 06142/696-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Sebastian Trapmann

Telefon: 06151/969 2411

Mobil: 0173/659 6516

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell