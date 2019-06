Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Kelsterbach: Polizei nimmt 32-Jährigen nach Verkehrskontrolle vorläufig fest

Kelsterbach (ots)

Wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und dem Verdacht der Urkundenfälschung muss sich ein 32 Jahre alter Mann nach einer Verkehrskontrolle am Dienstagnachmittag (04.06.) verantworten. Gegen 14.30 Uhr stoppten Beamte der Polizeistation Kelsterbach den Rüsselsheimer in der gleichnamigen Straße, weil er seinen Sicherheitsgurt nicht angelegt hatte. Bei der anschließenden Überprüfung fielen den Polizisten deutliche Fälschungsmerkmale an dem Führerschein des 32-Jährigen auf. Eine spätere Untersuchung bestätigte den ersten Verdacht, dass es sich um eine Totalfälschung handelt. Der Ertappte räumte schließlich ein, nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein. Gegen ihn wurde Strafanzeige erstattet.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Sebastian Trapmann

Telefon: 06151/969 2411

Mobil: 0173/659 6516

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell