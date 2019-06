POL-DA: Fahrzeugbrand nach Verkehrsunfall auf BAB 67

Polizeipräsidium Südhessen

Am Dienstagabend (04.06.) gegen 18:12 Uhr hielt ein 45-jähriger rumänischer Fahrer eines Sattelzuges wegen einer Fahrzeugpanne auf dem Seitenstreifen der dreispurigen BAB 67 zwischen Viernheim und Lorsch. Anschließend fuhr ein nachfolgender 55 jähriger Fahrer eines Sattelzuges aus dem Eifelkreis aus ungeklärter Ursache zu weit rechts neben dem ersten Fahrstreifen und prallte mit der rechten Fahrzeugfront gegen das linke Fahrzeugheck des Pannenfahrzeugs. Aufgrund der hohen Aufprallenergie, drehte sich die Sattelzugmaschine des Auffahrenden nach rechts ein und schrammte links am Pannenfahrzeug vorbei. Hierbei fing der Sattelzug des Auffahrenden Feuer und brannte komplett aus. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Hierfür wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Aufgrund der aufwändigen Lösch- und Bergungsarbeiten kam es zu mehrstündigen Verkehrsbehinderungen. Der Fahrzeugführer des auffahrenden Sattelzuges erlitt hierbei leichte Verletzungen. Insgesamt entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 340.000 Euro.

