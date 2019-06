Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Diebstahl in Blutspendezentrum

Darmstadt (ots)

Darmstadt: Am Montag (03.06) zwischen 12.00 und 12.30 Uhr hat ein bislang unbekannter Täter ein Portemonaie aus einer Umkleidekabine des Blutspendezentrums am Marktplatz gestohlen. Die Frau hatte ihren Rucksack in der Kabine gelassen und stellte als sie zurückkam fest, das ihr daraus ihre Brieftasche entwendet wurde.

Die Ermittlungsgruppe Darmstadt City ermittelt in diesem Fall und nimmt sachdienliche Hinweise von Zeugen unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

