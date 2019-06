Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Griesheim: Gestohlenes Quad in Weiterstadt aufgefunden

Griesheim (ots)

Bislang noch unbekannte Täter haben in der Zeit von Dienstag (28.05.) bis Montag (03.06.) ein Quad am St.-Stephans-Platz gestohlen. Ein Polizeibeamter hatte das Kraftfahrzeug gegen 13.20 Uhr am Montag in Weiterstadt in der Nähe des Griesheimer Wegs ohne Kennzeichen aufgefunden. Die Frontverkleidung sowie der Bereich des Zündschlosses wiesen Beschädigungen auf. Ermittlungen führten die Beamten schließlich zum Besitzer des Quads. Dieser hatte das Fahrzeug am vergangenen Dienstag auf einem Anhänger in der Ecke zum Südring abgestellt. Es wurde Strafanzeige wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls eingeleitet. Zeugen, denen das Quad mit dem amtlichen Kennzeichen DI-DK 4 seit vergangenem Dienstag in Griesheim oder Weiterstadt aufgefallen ist, werden gebeten, sich bei der Polizei in Griesheim zu melden (06155/8385-0).

