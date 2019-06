Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Gerau: 46-Jähriger nach Festnahme in Haft

Groß-Gerau (ots)

Ein 46-Jähriger sitzt nach einem Polizeieinsatz in der Nacht zum Dienstag (04.06.) in Haft. Im Rahmen eines Einsatzes im Stadtteil Dornheim hatten Beamte der Polizeistation Groß-Gerau den Mann aus Frankfurt gegen 0.30 Uhr überprüft. Hierbei stellten die Polizisten fest, dass er von der Staatsanwaltschaft Darmstadt wegen Sachbeschädigung zur Festnahme ausgeschrieben war. Die geforderte Geldstrafe in Höhe von 800 Euro konnte der Gesuchte nicht aufbringen. Er wurde festgenommen und in eine Haftanstalt gebracht.

