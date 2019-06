Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ginsheim-Gustavsburg: 2,21 & 1,45 Promille

Polizei stoppt zwei Radfahrer

Ginsheim-Gustavsburg (ots)

Beamte der Polizeistation Bischofsheim haben am frühen Dienstagmorgen (04.06.) zwei Fahrradfahrer in Ginsheim gestoppt. Für die beteiligte Radlerin hat die Kontrolle strafrechtliche Folgen. Gegen 2.20 Uhr hielt die Streife eine 19-Jährige und ihren 21 Jahre alten Begleiter an. Beide waren auf ihren Rädern auf der Rheinstraße unterwegs. Bei einer anschließenden Überprüfung fiel den Polizisten auf, dass beide deutlich alkoholisiert waren. Ein Alkoholtest ergab bei der Bischofsheimerin 2,21 Promille. Der 21-Jährige, der ebenfalls auf Bischofsheim kommt, kam auf 1,45 Promille. Die 19-Jährige kam zwecks Blutentnahme mit auf die Wache, ihr Begleiter musste sein Fahrrad stehenlassen. Gegen die Frau wurde Strafanzeige wegen des Verdachts der Trunkenheitsfahrt eingeleitet.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Sebastian Trapmann

Telefon: 06151/969 2411

Mobil: 0173/659 6516

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell