Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ginsheim-Gustavsburg: Parkendes Auto zerkratzt

Zeugen gesucht

Ginsheim-Gustavsburg (ots)

Unbekannte haben am Montag (03.06.) ein geparktes Auto in der Darmstädter Landstraße beschädigt. Der Halter des BMW X5 hatte seinen Wagen zwischen 11 Uhr und 15 Uhr auf Höhe der Hausnummer 37 abgestellt. In diesem Zeitraum zerkratzte ein bislang noch unbekannter Täter mit einem spitzen Gegenstand die rechte, hintere Fahrzeugtür in einer Länge von 15 Zentimetern. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Zeugen, denen im Tatzeitraum verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich mit der Polizei in Bischofsheim in Verbindung zu setzen (06144/9666-0).

