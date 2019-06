Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Dieburg: Einbruch ins Freibad

Dieburg (ots)

Auf der Suche nach Bargeld durchsuchten Diebe am frühen Montagmorgen (03.06.) das Freibad im Schwimmbadweg. Dort hebelten die Täter in der Zeit zwischen 1 Uhr und 5 Uhr mehrere Türen auf und durchsuchten die Räumlichkeiten. Im Kiosk wurden sie dann fündig und erbeuteten Bargeld von mehreren Hundert Euro. Anschließend flüchteten sie und hinterließen einen Sachschaden von rund 2000 Euro. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei (K21-22) in Darmstadt zu melden (06151/969-0).

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Tobias Laubach

Telefon: 06151/969-2401

Mobil: 0173-6596648

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell