Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Messel: Vollsperrung der K180 nach Verkehrsunfall

Motorradfahrer mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus

Messel (ots)

Am Montagmittag (03.06.) ereignete sich auf der K180 zwischen Messel und Eppertshausen ein Verkehrsunfall, der für einen Motorradfahrer mit schweren Verletzungen im Krankenhaus endete. Nach derzeitigen Ermittlungstand fuhr ein Transporter auf das Motorrad auf und berührte das Zweirad. Der Motorradfahrer verlor daraufhin die Kontrolle und stürzte über die Gegenfahrbahn in einen Graben. Die Strecke musste für etwa 45 Minuten voll gesperrt werden. Gegen kurz nach 13 Uhr konnte die Fahrbahn wieder freigegeben. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Die Beamten des 3. Polizeireviers in Arheilgen haben die Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung aufgenommen. Zudem prüft die Polizei, wie es zu diesem Unfall kommen konnte.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Tobias Laubach

Telefon: 06151/969-2401

Mobil: 0173-6596648

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell