Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Münster: Drei Autos im Visier von Kriminellen

Münster (ots)

Auf einem Parkplatz einer Diskothek in der Straße "Breitfeld" gerieten in der Nacht zum Sonntag (01.-02.06.) drei Autos in das Visier von Kriminellen. Bei zwei Fahrzeugen konnten Beschädigungen im Bereich des Türgriffs festgestellt werden. Bei einem Fahrzeug wurde der Türgriff gleich ganz abgerissen. Bei einem weiteren Wagen gelangten die Täter über den Kofferraum ins Innere und stahlen Kopfhörer sowie ein Ladekabel. Bislang ist es fraglich, wie die Täter dieses Auto öffnen konnten. Gegen kurz nach 3 Uhr bemerkten die Betroffenen das Ausmaß der Beschädigungen. Die Beamten der Ermittlungsgruppe der Polizeistation Dieburg haben die Ermittlungen wegen der Sachbeschädigungen und dem Diebstahl aus einem Auto aufgenommen. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gebeten, sich unter der Rufnummer 06071/9656-0 zu melden.

