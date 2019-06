Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Dieburg: LKW in Brand geraten

Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet?

Dieburg (ots)

Auf einem Firmengelände im Dammweg geriet am Sonntag (02.06.) ein LKW in Brand. Gegen 18 Uhr meldeten gleich mehrere Zeugen starke Rauchentwicklung von dem Gelände. Der LKW stand mittig in einer Reihe von mehreren Lastkraftwagen. Das Feuer beschädigte auch die beiden angrenzenden Fahrzeuge. Der Gesamtschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Auf diesem Firmengelände soll auch eine Mülltonne kurze Zeit vorher in Flammen geraten sein. Ob es zwischen diesen beiden Bränden einen Zusammenhang gibt und wie das Feuer ausbrechen konnte, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei (K10) in Darmstadt zu melden (06151/969-0).

