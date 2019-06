Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus

Viernheim (ots)

Einbrecher hatten in den vergangenen Tagen ein Mehrfamilienhaus in der Moselstraße im Visier. Der Wohnungsinhaber stellte am Sonntagmorgen gegen 08.00 Uhr eine Beschädigung an seinem Fenster fest. Die unbekannten Täter konnten durch das zur Straße hin liegende Fenster nicht eindringen und flüchteten unverrichteter Dinge.

Das Kommissariat 21/22 der Polizeidirektion Bergstraße ermittelt in diesem Fall und nimmt sachdienliche Hinweise von Zeugen unter der Rufnummer 06252/706-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Nicole Georgi

Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: (06151) 969 2414

Fax: (06151) 969 2405

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell