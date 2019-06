Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim: Polizei fahndet nach drei unbekannten Tätern

33-Jähriger attackiert

Bensheim (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (02.06.) haben mehrere Unbekannte am Bahnhofsvorplatz einen 33-Jährigen attackiert. Gegen 3.30 Uhr alarmierten Zeugen die Polizei und teilten mit, dass mindestens drei Täter auf den Mann aus Einhausen einschlagen. Als er zu Boden ging, wurde er auch gegen den Kopf getreten. Er wurde leicht verletzt und in einem Rettungswagen versorgt. Die Tatverdächtigen suchten anschließend das Weite, eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Flüchtigen verlief noch ergebnislos. Nach ersten Erkenntnissen soll es sich bei den Angreifern um drei Männer gehandelt haben, die von einer weiblichen Person begleitet wurden. Eine genaue Beschreibung oder die Hintergründe der Tat sind derzeit noch nicht bekannt. Die Polizei in Bensheim hat die Ermittlungen übernommen und nimmt Hinweise von Zeugen unter der Rufnummer 06251/8468-0 entgegen.

