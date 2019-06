Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Heppenheim: Busfahrer von Fahrgast attackiert

Heppenheim (ots)

Nach einem zunächst verbalen Streit hat ein bislang noch unbekannter Täter am Sonntag (02.06.) einen Busfahrer am Bahnhof in Heppenheim attackiert. Gegen 19.15 Uhr alarmierten Zeugen die Polizei. Nach ersten Erkenntnissen hatte ein Fahrgast am Bus gewartet und war mit dem Fahrer in Streit geraten, als dieser losfahren wollte. Bei der Auseinandersetzung zog sich der Busfahrer Verletzungen zu und musste ärztlich behandelt werden. Der Tatverdächtige floh im Anschluss in Richtung Schwimmbad. Er war etwa 1,80 Meter groß, schlank und trug schwarze Kleidung. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Hinweise nimmt die Polizei in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/706-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Sebastian Trapmann

Telefon: 06151/969 2411

Mobil: 0173/659 6516

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell