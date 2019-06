Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Abtsteinach: Einbruchdiebstahl aus Kraftfahrzeug

Abtsteinach (ots)

Am Samstag (01.06) gegen 08.20 Uhr meldete die Besitzerin eines Mitsubishi einen Einbruch in ihr Fahrzeug. Unbekannte Täter hatten die Scheibe der Beifahrertür eingeschlagen und ihr Portemonaie aus dem geschlossenen Handschuhfach entwendet. Die Frau hatte das Auto gegen 07.55 Uhr in der Nähe der Sportanlage in Unter-Abtsteinach geparkt und verschlossen. Nur 25 Minuten später stellte sie die Beschädigung und den Diebstahl fest. Der Dame entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 350 Euro.

Die Dezentrale Ermittlungsgruppe der Polizeistation Waldmichelbach ermittelt in diesem Fall und nimmt sachdienliche Hinweise von Zeugen unter der Rufnummer 06207/94050 entgegen.

