Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bürstadt: Einbruch in Zweifamilienhaus

Bürstadt (ots)

In der Nacht zum Samstag (01.06.) kam es in der Kettelerstraße zu einem Einbruch in ein Zweifamilienhaus. Die Bewohnerin des Hauses stellte gegen 07.00 Uhr fest, dass in der Nacht unbekannte Täter durch ein Fenster in das Haus eingedrungen waren. Die Kriminellen durchsuchten das Erdgeschoss und den Keller und entwendeten eine Tasche im 1. Stock, während die Bewohner im Dachgeschoss schliefen. Im Anschluss flüchteten die Täter. Die Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt.

Das Kommissariat 21/22 der Polizeidirektion Bergstraße ermittelt in diesem Fall und nimmt sachdienliche Hinweise von Zeugen unter der Rufnummer 06252/706-0 entgegen.

