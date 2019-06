Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Heppenheim: Eier- und Weinautomat aufgebrochen

Zeugen gesucht

Heppenheim (ots)

Gleich zweimal hat ein Dieb in den letzten Tagen Automaten mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen aufgebrochen, um an das Geld darin zu gelangen. Am Freitagabend (31.05.2019) gegen 20.30 Uhr wurde festgestellt, dass ein Weinautomat an der Zufahrt zu einem Feld in der Bürgermeister-Kunz-Straße aufgebrochen wurde und das Münzgeld daraus fehlte. Die Tatzeit lag innerhalb der letzten 24 Stunden. In der Nacht zum Sonntag (02.06.2019) hat möglicherweise der gleiche Täter den Eierautomaten am Jochimsee aufgehebelt und ebenfalls Münzgeld daraus entwendet. In beiden Fällen wurden die Automaten stark beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 2.000,- Euro. Die Ermittler der Polizeistation Heppenheim haben in beiden Fällen die Ermittlungen zu dem bislang unbekannten Täter übernommen und prüfen einen Tatzusammenhang. Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können oder denen an den Automaten verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06252 / 706-0 bei den Beamten zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Andrea Löb

Telefon: 06151/969-2418 o. Mobil: 0173/659 7598

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell