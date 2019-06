Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim: Hoher Schaden nach Einbruch in Schule

Wer kann Hinweise zu den Tätern geben?

Bensheim (ots)

Einen hohen Schaden haben bislang unbekannte Täter in der Schule im Berliner Ring am frühen Sonntagmorgen (02.06.2019) angerichtet. Nach ersten Ermittlungen hatten die Kriminellen gegen 02.00 Uhr eine Notausgangstür der Schule aufgebrochen und sich so Zugang zum Gebäude verschafft. Im Anschluss suchten sie das Sekretariat der Schule auf und durchsuchten dort Schubladen und Schränke. Auch einen Tresor probierten die Täter aufzubrechen, hatten dabei allerdings keinen Erfolg. Bei ihrem Vorgehen verursachten die Unbekannten hohen Sachschaden. Dieser dürfte nach ersten vorsichtigen Schätzungen bei rund 10.000,- Euro liegen. Das Kommissariat 21/22 der Kriminalpolizei in Heppenheim hat die weiteren Ermittlungen in dem Fall übernommen und bittet unter der Rufnummer 06252 / 706-0 um Zeugenhinweise.

