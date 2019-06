Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Diebstahl von Reifen

Darmstadt (ots)

Am Sonntag (02.06) hatten es bislang noch unbekannte Täter auf die Reifen eines in der Landwehrstraße geparkten Autos abgesehen. Gegen 01.40 Uhr alarmierte ein Zeuge die Polizei und teilte mit, dass bei dem Fahrzeug die beiden Reifen der Fahrerseite fehlten. Auf der Beifahrerseite war das Fahrzeug bereits mit dem Wagenheber angehoben, aber die Reifen noch da. Scheinbar waren die Täter während der Tat gestört worden und flüchteten mit den bereits abmontierten Reifen, deren Wert bei circa 1500 Euro liegt. Hat jemand in der Nacht eine verdächtige Beobachtung gemacht?

Die Ermittlungsgruppe Darmstadt City ermittelt in diesem Fall und nimmt sachdienliche Hinweise von Zeugen unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

