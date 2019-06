Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: Diebstahl von Motorrad HP-MV 35

Viernheim (ots)

In der Nacht zum Samstag (01.06) entwendeten bislang noch unbekannte Täter ein Motorrad der Marke KTM mit dem amtlichen Kennzeichen HP-MV 35. Das Motorrad war durch das Lenkradschloss gesichert und seit 01.00 Uhr in der Konrad-Adenauer-Allee abgestellt. Das gestohlene Zweirad hat einen Wert von circa 3400 Euro. Hat jemand das Motorrad gesehen, oder in der Nacht eine verdächtige Beobachtung gemacht?

Die Dezentrale Ermittlungsgruppe der Polizeistation Viernheim ermittelt in diesem Fall und nimmt sachdienliche Hinweise von Zeugen unter der Rufnummer 06206/9440-0 entgegen.

