Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Einbruch in Gaststätte

Darmstadt (ots)

In der Nacht zum Sonntag (02.06.) kam es in der Kranichsteiner Straße zu einem Einbruch in eine Gaststätte. Ein Zeuge stellte am Sonntagmorgen gegen 10.00 Uhr fest, dass unbekannte Täter durch ein Fenster in den Geräteraum der Gaststätte eingedrungen waren. Anschließend brachen sie, nach ersten Erkenntnissen, eine Tür zum Schankraum auf und öffneten dort eine Geldkassette mit den Tageseinnahmen von Samstag. Mit dem Geld aus der Kassette flüchteten sie unerkannt. Es entstand Schaden in Höhe von circa 1800 Euro.

Das Kommissariat 21/22 der Polizeidirektion Darmstadt-Dieburg ermittelt in diesem Fall und nimmt sachdienliche Hinweise von Zeugen unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Nicole Georgi

Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: (06151) 969 2414

Fax: (06151) 969 2405

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell