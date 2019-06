Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Ungebeten Gäste in Gartenkolonie

Wer hat etwas bemerkt?

Darmstadt (ots)

In der Zeit zwischen Mittwoch (29.5.) und Freitag (31.5.) haben noch unbekannte Diebe ein Gartengrundstück im Philipp-Reis-Weg heimgesucht und Gartengeräte im Wert von rund 350 Euro entwendet. Am Freitagmorgen, gegen 9.30 Uhr, hatten die Eigentümer den Diebstahl bemerkt und die Polizei verständigt. Offenbar hatten die Langfinger das Tor zu dem Grundstück aufgebrochen und sich so gewaltsam Zugang verschafft. Dort schnappten sich die Kriminellen unter anderem eine Motorsense und zwei Gartenscheren bevor sie mit ihrer Beute das Weite suchten. Möglicherweise konnten die Täter bei ihrem Vorgehen oder ihrer Flucht beobachtet werden?

Die Ermittlungsgruppe des 3.Polizeireviers in Darmstadt ist mit dem Fall betraut und sucht Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können. Wer etwas bemerkt hat oder Angaben zu dem Verbleib der Geräte machen kann, wird gebeten, sich mit den Beamten in Verbindung zu setzen (Telefonnummer 06151/969-3810).

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Kathy Rosenberger

Telefon: 06151/969-2416

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell