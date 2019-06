Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Kelsterbach: 37-Jähriger vor Polizeistation festgenommen

Kelsterbach (ots)

Beamte der Polizeistation Kelsterbach haben am Samstagabend (01.06.) einen 37-Jährigen vor der Polizeistation in der Mörfelder Straße festgenommen. Gegen 20.40 Uhr wurden Mitarbeiter des Rettungsdienstes auf den Mann aufmerksam, da dieser an ihrem Stand einen Joint rauchte und einen verwirrten Eindruck machte. Die verständigten Polizisten konnten bei ihm schließlich Kleinstmengen Marihuana sowie ein circa 20 Zentimeter langes Messer auffinden und sicherstellen. Gegen den 37 Jahre alten Festgenommenen, der aus Berlin stammt, wurde Strafanzeige erstattet.

