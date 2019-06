POL-GG: Pressemeldung der Polizeistation Rüsselsheim

Polizeipräsidium Südhessen

Verkehrsunfall am 01.06.2019 Tatort: Mainzer Straße, 65428 Rüsselsheim Tatzeit: 01.06.2019, 06:00 Uhr

Am Morgen des 01.06.19 gegen 06:00 Uhr kam es auf der Mainzer Straße in Rüsselsheim in Fahrtrichtung Bischofsheim zu einem Unfall. Hierbei ist ein weißer Transporter gegen ein Baugerüst gefahren, welches sich an der dortigen Brücke über die Mainzer Straße befindet. Nach ersten Ermittlungen sei der 24 jährige Fahrer des Transporter eingeschlafen. Der Führerschein wurde einbehalten. Aufgrund des Unfalls ist das Stahlgerüst einsturzgefährdet und dadurch die Mainzer Straße bis zur Behebung des Schadens gesperrt. Wie hoch der Sachschaden ist, ist noch unbekannt.Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

