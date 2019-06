Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Otzberg: Schwerer Motorradunfall auf dem Otzberg

Otzberg (ots)

Am Freitag, den 31.05.2019, gg. 19.10 Uhr, befuhren ein 25 Jahre alter Mann aus Obertshausen und ein 29 Jahre alter Mann aus Lengfeld gemeinsam mit ihren Motorrädern die B 426 von Zipfen kommend in Fahrtrichtung Lengfeld. Der 29 Jahre alte Motorradfahrer fuhr voraus, der 25 Jahre alte Motorradfahrer, der erst seit zwei Wochen im Besitz des Motorradführerscheines war, fuhr hinter her. In einer leichten Linkskurve kam der 25 Jahre alte Motorradfahrer vermutlich infolge überhöhter Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich auf dem angrenzenden Wiesengelände mehrfach und kam dann nach ca. 50 Metern auf dem Wiesengelände zum Liegen.

Der Motorradfahrer verletzte sich hierbei schwer und musste vom Notarzt an der Unfallstelle erstversorgt und von einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht werden.

An dem Motorrad entstand erheblicher Sachschaden.

Die Fahrbahn musste während der Unfallaufnahme für ca. 45 Minuten einseitig gesperrt werden.

gefertigt: Hansmann, PHK

Alexander Lorenz, EPHK (Polizeiführer vom Dienst)

