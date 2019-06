Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Dieburg: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Dieburg (ots)

Am Freitag, den 31.05.2019, gg. 01.30 Uhr, befuhr ein 70 Jahre alter Mann aus Groß-Umstadt mit seinem PKW die B 45 von Groß-Umstadt kommend in Fahrtrichtung Dieburg. Am Ortseingang von Dieburg, in Höhe der Polizeistation, fuhr der Groß-Umstädter infolge Alkoholeinwirkung nicht um die VK-Insel herum, sondern geradeaus, direkt über die begrünte VK-Insel.

Der PKW wurde stark beschädigt und erlitt hierbei auch drei "Platten", wodurch der PKW nicht mehr einwandfrei manövrierfähig war. Der PKW überfuhr anschließend noch einen am Straßenrand stehenden Leitpfosten und riss diesen aus der Verankerung. Dann fuhr der Groß-Umstädter weiter in Richtung Stadtmitte. Dort kam ihm dann die Polizeistreife entgegen, die ihn kontrollierte.

Der Leitpfosten hatte sich so stark unter der Karosserie des PKW verkeilt, so dass dieser aufgrund der ungewollten "Tieferlegung" des PKW nicht mehr unter dem PKW herausgezogen werden konnte. Erst nachdem der PKW von einem Abschleppdienst gehoben worden war, konnte der Leitpfosten gelöst werden.

Bei dem Groß-Umstädter wurde eine Blutentnahme durchgeführt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

