Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rimbach: Pferd bricht aus & verletzt sich schwer

Rimbach (ots)

Ein Pferd hat sich am Donnerstagabend (30.05.) schwer verletzt, als es von einer Wiese ausgebrochen ist. Gegen 18.30 Uhr hat ein Zeuge das aufgebracht Tier durch einen Zaun rennen sehen. Die braune Stute stand auf einer Wiese in Münschbach zusammen mit zwei anderen Pferden. Die Besitzer konnten das Tier schließlich auf einer benachbarten Wiese auffinden. Es wies schwere Verletzungen am Vorderbein auf, die vermutlich vom Durchbrechen des Zaunes herrühren dürften. Die Stute kam in eine Tierklinik. Warum das Pferd so reagierte steht derzeit noch nicht fest. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06252/706-0 bei der Polizei in Heppenheim zu melden.

