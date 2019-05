Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Absteinach: Diebe schlagen während Fußballspiel zu

Absteinach (ots)

Bislang noch unbekannte Täter sind vergangenen Samstag (25.05.) unbemerkt in eine Umkleidekabine eingedrungen und haben bei mindestens zwei Spielern Beute gemacht. Zwischen 17 Uhr und 19 Uhr fand auf der Sportanlage im Eiterbacher Weg ein Fußballspiel statt. Kriminelle gelangten während dieser Zeit in die Kabine, durchwühlten die Sachen und entwendeten bei zwei Spielern die Autoschlüssel. Anschließend wurde das auf dem Parkplatz abgestellte Fahrzeug eines der Bestohlenen von den Tätern durchsucht und rund 100 Euro Bargeld aus dem zurückgelassenen Portemonnaie entwendet. Mit der Beute flüchteten die Kriminellen unerkannt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06207/9405-0 mit der Polizei in Wald-Michelbach in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Sebastian Trapmann

Telefon: 06151/969 2411

Mobil: 0173/659 6516

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell