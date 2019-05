Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Seeheim-Jugenheim: Parkautomat auf Parkplatz aufgebrochen

Seeheim-Jugenheim (ots)

Einen Sachschaden von rund 2000 Euro verursachten bislang unbekannte Täter, als sie am frühen Donnerstagmorgen (30.05.) einen Parkautomaten eines Lebensmittelmarktes in der Hauptstraße aufbrachen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürften sich die Kriminellen gegen 2.15 Uhr an dem Automaten zu schaffen gemacht haben. Die Täter hatten es wohl auf die wenigen Münzen im Automaten abgesehen. Ob sie letztendlich etwas erbeutet haben, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen.

Zeugen, die diese Tat beobachtet haben oder Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich bei den Beamten der Ermittlungsgruppe der Polizeistation Pfungstadt zu melden (06157/9509-0).

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Tobias Laubach

Telefon: 06151/969-2401

Mobil: 0173-6596648

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell