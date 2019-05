Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht

Darmstadt (ots)

Am Mittwoch (29.05.), in der Zeit zwischen 14:30 Uhr und 15:15 Uhr, kam es in der Liebfrauenstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte einen am rechten Fahrbahnrand geparkten, blauen Toyota an der linken Fahrzeugseite und flüchtete anschließend. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Unfallzeugen, die Hinweise auf den Unfallverursacher oder das Fahrzeug geben können. Hinweise bitte an das 1. Polizeirevier in Darmstadt (06151/969-3610).

Berichterstatter: Polizeikommissar Olmert, 1. Polizeirevier Darmstadt

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Tobias Laubach

Telefon: 06151/969-2401

Mobil: 0173-6596648

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell