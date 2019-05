Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Pkw fährt Straßenlaterne um

Lampertheim (ots)

Eine leichtverletzte Autofahrerin und mehrere tausend Euro Sachschaden sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls vom Donnerstag (30.05.) in Lampertheim. Die 75-jährige Fahrerin war gegen 09:45 Uhr mit ihrem Pkw auf der Römerstraße gefahren und in Höhe der Einmündung zur Alten Viernheimer Straße von der Fahrbahn abgekommen. Dabei stieß sie frontal gegen eine Straßenlaterne, die umknickte und so die komplette Fahrbahnhälfte und den Gehweg blockierte. Die Frau wurde zur Untersuchung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Das Unfallfahrzeug wurde so schwer beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste. Die Straßenlaterne wurde mittels eines Kranes geborgen und abtransportiert.

