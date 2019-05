Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Polizei führt Geschwindigkeitskontrollen auf der Landesstraße durch

Viernheim (ots)

Am Donnerstagmittag (30.05.) führten Beamte der Polizeistation Lampertheim-Viernheim an der Landesstraße 3111, zwischen Viernheim und Hüttenfeld, eine Geschwindigkeitskontrolle mittels eines Lasermessgerätes durch. Im Zeitraum von ca. 11:00 bis 12:15 Uhr wurden die Geschwindigkeiten von 42 Fahrzeugen, unter ihnen 11 Motorräder, angemessen. Dabei wurden lediglich 3 Pkw-Fahrer beanstandet, die sich nicht an die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h gehalten hatten. Sie waren bis zu 12 km/h zu schnell unterwegs und wurden vor Ort angehalten und verwarnt.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Polizeidirektion Bergstraße

Bernd Tobler

Koordinierender Dienstgruppenleiter

Florianstraße 2

68623 Lampertheim



Telefon: 06206 - 94400

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell