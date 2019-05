Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: Aktion "Sicherheit in Viernheim" - Polizei lädt zum Tag der offenen Tür ein

Viernheim (ots)

Die Polizei in Viernheim öffnet am Samstag, den 15. Juni, zwischen 10.00 Uhr und 14.00 Uhr ihre Türen. Alle Bürgerinnen und Bürger sind im Rahmen der Aktion "Sicherheit in Viernheim" herzlich dazu eingeladen, das Gelände der ehemaligen Post und die neu gestalteten Polizeidiensträume in der Kettelerstraße 6a zu besuchen.

An dem Tag der offenen Tür gibt es ein buntes Programm mit unterschiedlichen Aktionen.

So bieten Beamte der Ermittlungsgruppe wieder eine kostenlose Codierung für Fahrräder an. Wegen der erfahrungsgemäß hohen Nachfrage wird um Voranmeldung gebeten. Ab sofort können sich alle Interessierten, werktags zwischen 7 Uhr und 19 Uhr, unter der Telefonnummer 06204 / 93770, anmelden.

Bei der Aktion wird mit einer Maschine eine Individualnummer in den Rahmen gefräst, um gleich das klare Signal zu setzen: Finger weg, diese Rad ist registriert und nach dem Diebstahl wertlos!

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Christiane Kobus

Telefon: 06151/969-2410 o. mobil: 0152/218 83 783

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell