Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Weiterstadt: Auspuffanlagen abgebaut und mitgenommen

Weiterstadt (ots)

Zwei Auspuffanlagen im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro bauten Diebe in der Zeit zwischen Montagnachmittag (28.05.) und dem frühen Dienstagmorgen (29.05.) von zwei LKW's ab und nahmen diese mit. Die Fahrzeuge standen auf einem Firmengelände in der Waldstraße, gegenüberliegend der dortigen ESSO-Tankstelle, als die Täter sich ans Werk machten. Für den Abtransport ihrer Beute nutzten sie wohlmöglich ein entsprechendes Fahrzeug. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei den Beamten der Ermittlungsgruppe des 3. Polizeireviers in Arheilgen zu melden (06151/969-3810).

