Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Münster: Auffälliges Quad "DI-H 1" gestohlen

Münster (ots)

Ein orangefarbenes Quad "DI-H 1" geriet in der Nacht zum Mittwoch (28.-29.05.) in das Visier von Dieben. Wie die Täter das in der Goethestraße geparkte Fahrzeug schlussendlich entwenden konnten, bleibt derzeit Gegenstand der Ermittlungen. An dem circa 3000 Euro teuren Quad soll ein kleines, braunes Bierfass im Bereich des Lenkrades montiert sein. Wem dieses Fahrzeug aufgefallen ist oder wer diese Tat beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 06071/9656-0 bei den Beamten der Ermittlungsgruppe der Polizeistation Dieburg zu melden.

