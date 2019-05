Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Eberstadt: Vandalen auf Theaterdach

Zeugen gesucht

Darmstadt (ots)

In der Zeit zwischen Samstag (18.5.) und Dienstagabend (28.5.) haben noch unbekannte Vandalen ihr Unwesen auf dem Dach eines Theaters in der Industriestraße getrieben. Über eine rückwärtig gelegene Feuerleiter betraten die Täter das Flachdach des Gebäudes und traten dort mehrerer Plastikabdeckungen von Belüftungsöffnungen ab. Durch ihr Vorgehen verursachten sie einen Schaden von mindestens 500 Euro. Die Ermittlungsgruppe der Polizei in Pfungstadt ist mit dem Fall betraut. Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06157/9509-0 bei den Beamten, zu melden.

