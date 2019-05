Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Roßdorf: Kriminelle haben es auf Kupfer abgesehen

Roßdorf (ots)

Ein Firmengelände in der Industriestraße geriet am vergangenen Wochenende (24.-27.05.) in das Visier von Metalldieben.

Die Unbekannten betraten unberechtigt das Areal und ließen dort gelagertes Kupfermaterial im Wert von mehreren tausend Euro mitgehen. Für den Abtransport dürften die Kriminellen ein geeignetes Fahrzeug benutzt haben.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe der Polizeistation Ober-Ramstadt unter der Telefonnummer 06154/6330-0 zu melden.

