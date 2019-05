Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Heppenheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Vermisste Petra Katalin Z. aus Weinheim zurückgekehrt - Fahndungsrücknahme

Heppenheim/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Die seit gestern (27.5.)zuletzt gesehene Petra Katalin Z. aus Weinheim ist am heutigen Nachmittag an ihre Wohnanschrift zurückgekehrt. Die bis dahin Vermisste wurde von einem Bekannten dort angetroffen. Aufgrund des bedenklichen Gesundheitszustands wurde die Frau in ein Krankenhaus gebracht, wo sie behandelt wird.

Pressevertreter werden gebeten, das veröffentliche Lichtbild der Petra Katalin Z. aus den verschiedenen Medien zu entfernen.

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Dennis Häfner

Telefon: 0621 174-1109

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell