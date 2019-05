Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Birkenau: Schneller Fahndungserfolg

Polizei nimmt Exhibitionisten fest

Birkenau (ots)

Wegen exhibitionistischen Handlungen führt die Kriminalpolizei (K 35) aktuell ein Ermittlungsverfahren gegen einen 29-Jährigen aus Fürth, der am Dienstagmorgen (28.5.) im Bereich des Sportplatzes vorläufig festgenommen werden konnte. Weil er darüber hinaus noch geringe Mengen Amphetamine einstecken hatte, wird auch wegen des Drogenbesitzes Anzeige erstattet.

Der Mann zeigte sich gegen 7 Uhr "Am Tannenbuckel" in schamverletzender Weise einer Joggerin, die umgehend die Polizei über den Vorfall informierte. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen prüfen die Beamten nun, ob der 29-Jährige noch für andere Fälle in Betracht kommen kann.

