Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Dieburg: Gelbe Piaggio TPH 125 (ERB-T 213) gestohlen

Wer kann Hinweise geben?

Dieburg (ots)

Ein Motorroller der Marke Piaggio wurde zwischen Sonntagabend (26.5.) und Montagmittag (27.5.) von einem freizugänglichen Platz an einem Mehrfamilienhaus in der Groß-Zimmerner-Straße gestohlen. An dem gelben 125er-Roller war zur Tatzeit das Kennzeichen ERB-T 213 angeschraubt.

Wer Hinweise zu dem Diebstahl und oder dem Verbleib der Piaggio geben kann, wendet sich bitte an die Ermittler der Polizeistation Dieburg. Telefon: 06071 / 96560.

