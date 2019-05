Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Kelsterbach: Beim Telefonieren Schreckschusswaffe abgefeuert

Kelsterbach (ots)

Weil ein 20 Jahre alter Mann in der Nacht zum Dienstag (28.05.) gegen 0.15 Uhr auf einem Parkplatz in der Berliner Straße lautstark mit dem Handy telefonierte und hierbei mehrmals mit einer Schreckschusswaffe schoss, verständigten Anwohner die Polizei.

Eine Polizeistreife konnte den 20-Jährigen, der zuvor offenbar am Telefon mit seinem Gesprächspartner stritt, in Tatortnähe antreffen und in seinem in der Nähe geparkten Fahrzeug eine Schreckschusswaffe sicherstellen. Zudem fanden die Ordnungshüter am Tatort eine Patronenhülse.

Die Polizei erstattete Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz.

